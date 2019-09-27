親身經歷好恐怖　蔣家旻怕怕唔敢拍鬼片

被視為「大眾妹妹」的蔣家旻，近年積極嘗試不同角色，她期望演繹專業人士，或在劇中談情說愛，就算性感或親熱戲都冇所謂，唯獨對鬼片卻步！

即將踏入30歲的蔣家旻（Angel），因《愛．回家》中的「馬子妮」角色而入屋，加上不老童顏，成為電視劇御用妹妹，但這猶如一把雙刃刀。由於「妹妹」形象深入民心，她難免被定形，偶然作較性感的打扮，觀眾也接受不了，她笑說：「佢哋會想我着番件衫！」問會否想擺脫「大眾妹妹」的形象？她說：「我唔介意做人哋阿妹，但希望身份係專業人士。我最想扮演醫生、律師呢類角色，或者嘗試愛情喜劇，談情說愛，性感同親熱戲都OK，只要劇情合理，唔係夾硬嚟。」她直言視「視后」唐詩詠為目標：「我啱啱入行嘅時候，有人覺得我同詩詠條路好似，佢最初都係做人哋個妹，但依家變到好有女人味，希望我都可以好似佢咁。」

戴佛珠開工

Angel近年在角色上有所突破，由《踩過界》中的斯德哥爾摩症候群患者，到《極道怪咖》中的社團大嫂，而在早前播畢的《十二傳說》中再度飾演大學生，但角色性格有別以往，加上劇集有不少靈異元素，對她來說是另類挑戰：「我喺劇中係學霸，睇唔起人又好Cool，但我唔笑畀人覺得好惡，所以喺呢個位上揣摩咗好耐。而且我本身好怕鬼，拍攝時都戴咗串可以辟邪嘅佛珠。如果真係拍鬼片，我會唔想接，因為太驚！」

她自爆經歷過人生唯一一次靈異事件：「中一去度假村宿營，沖完涼返入房，當時房內空無一人，我背對住門口彎身執嘢，見到有對腳喺後面經過，我轉身望一望發現冇人，以為自己睇錯，我再執嘢，又見到對腳經過，轉身又係冇人，我驚到發冷！」

場地：Mamaday

髮型：Leo Yiu@M Plus Salon

服裝及耳環：Amelie Street

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