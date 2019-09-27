金像配樂大師Hans Zimmer港騷向希夫致敬

荷里活金像電影配樂大師Hans Zimmer昨日首度來港假會展舉行演奏會，全場爆滿。表演以《山水喜相逢》（Driving Miss Daisy）輕快配樂打頭陣，Hans親自彈鋼琴，之後與觀眾打招呼，表示很榮幸來到這個出色的城市，為加入地道特色，邀請香港管弦樂團與香港小交響樂團成員演奏。在潛艇片《紅潮風暴》（Crimson Tide）的澎湃主題曲完結後，引入鬥獸場片《帝國驕雄》（Gladiator）的經典戰爭與片尾女聲歌曲部份，Hans幽默地介紹：「我哋由潛水艇去到一堆我都唔記得咩嘅電影……再去到羅馬。」引來觀眾笑聲。

《達文西密碼》（Da Vinci Code）第一與第二集的配樂也是項目之一，之後特別嘉賓非洲男歌手Lebo M出場，先聲奪人唱出《獅子王》（The Lion King）開場的草原咆哮，完成組曲後，觀眾反應熱烈高聲歡呼。Hans形容Lebo M是他的真正兄弟，講述兩人當初相識的淵源。上半場重頭戲是由人氣華裔性感女大提琴手Tina Guo帶領的《加勒比海盜》（Pirates of the Carribean）組曲，Hans大讚Tina擁有赤子之心，自言是她的超級粉絲，更向她下跪，現場登時起哄。

下半場表演《浪漫風暴》（True Romance）的鋼片琴音樂與《末路狂花》（Thelma and Louise）的電結他音樂後，Hans問觀眾：「準備好聽超級英雄嘢未？」他繼而表演《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《神奇女俠》（Wonder Woman）、《蝙蝠俠黑夜之神三部曲》（The Dark Knight Trilogy）與《蜘蛛俠2決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）等耳熟能詳的大片配樂，其中談蝙蝠俠時向已故「小丑」男星希夫烈格（Heath Ledger）與戲院槍擊案死者致敬。來到尾聲，表演《狂林戰曲》（Thin Red Line）後，以《星際啟示錄》（Interstellar）的教堂音樂作為高潮，最後Hans以唔鹹唔淡廣東話表示：「多謝！」安歌的是《潛行凶間》（Inception）組曲，由Hans彈鋼琴奏出經典片尾曲《Time》，從平靜到激昂再歸於寂然，歷時近三小時的演奏會完滿結束。