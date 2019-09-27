命途慘絕人寰！31歲泰國當紅男星上吊自殺

現年31歲的泰國知名男星Phoomphadit（Hem），曾先後演出《天使之戀》、《偷心俏冤家》、《致命屍錢》等經典電視劇，在25日被發現在曼谷公寓住處上吊自殺，經理人更心痛透露他生前罹患抑鬱症，以前就有尋死念頭。Hem自殺身亡消息震驚泰國演藝圈，而他生前在社群網站留下的最後一條訊息：「這個世界充滿了破敗的事物：破碎的心、背棄的承諾和一無所有的人」令網友概嘆他生前就已經充滿厭世感。

做擔保人變欠1500萬債

據悉，Hem過去一年屢屢傳出繳不出房租而慘遭斷水斷電、盜賣租屋處的電視等負面新聞，一位泰國主持人Kachapa Toncharoen近日更在節目中透露Hem窮困潦倒之因：「Hem幫朋友貸款做擔保，但是朋友不願意還錢，變相Hem平白無故多了1500萬的債務，這件事壓倒了他。」

經理人證實Hem罹患抑鬱症

而Hem的經理人也證實他的確罹患抑鬱症，且有龐大的經濟壓力，但不清楚Hem是否有幫人作保:「我知道Hem一直在服用抗抑鬱藥物，但也不確定，每次見面都跟平常一樣，Hem狀況有慢慢變好，讀的書也多了，也慢慢不在意網絡上的流言蜚語，現在除了抑鬱症不知道還有甚麼導致Hem做傻事，照顧Hem有8年了，沒想到會這麼快，Hem可能是累了。」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： www.openup.hk