新歌抒發離婚心情？具慧善：只有死才可以嗎

具慧善發布新歌，抒發被離婚的心情。

韓劇《來自星星的你》的32歲男星安宰賢與34歲女星具慧善上月鬧婚變，雖然具慧善一直堅拒離婚，但安宰賢已於本月9日向水原地方法院提交離婚訴訟申請，具慧善亦透過代表律師反擊，表示將提交答辯書及證明是安宰賢導致雙方婚姻破裂的相關照片等證據。

具慧善昨日上傳新照，突預告將於今日發表新曲，而她今日再上傳新曲照片「只有死了才可以嗎 2019」並表示已於今日上午發布音源，作曲填詞均為具慧善，編曲則是崔仁榮，該曲是具慧善重新演繹自己於2014年推出的同名舊作，但歌詞內容卻十分切合她此刻心情：

《只有死了才可以嗎》鋼琴版重新演釋感性

在孤獨中無暇回首

每日醉倒你夢裏

在沉睡的這夜

會有比昨天更好的明天嗎

希望變成絶望，回憶會變成罪嗎？

耳邊傳來你的呼吸聲

無法忍受的離別

為何要活下去呢

當你曾唱過的那些歌

沾濕我的內心時

我只有死了才可以嗎？

我的心在這裏嗎 你在這裏嗎

沒有永遠這回事 沒有

我的心在哪裏 你在哪裏

沒有永遠這回事 沒有

在無法忍受的離別中 我

沒有永遠的我

沒有只屬於你的我