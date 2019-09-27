曾捲張紫妍自殺案　三星前女婿離婚擸9千萬

曾捲入張紫妍（左）自殺案的任佑宰，與李富真離婚後，獲分身家約9,200萬港元。

韓劇《花樣男子》的29歲韓星張紫妍於2009年3月7日自殺身亡，留下遺書控訴生前被迫陪睡換工作，調查機構於翻案期間，發現張紫妍於自殺前一年內，曾與「三星集團前女婿」任佑宰有35次通話紀錄，任佑宰當時承認在聚會上見過張紫妍，但稱雙方不熟，亦沒聯絡。

曾出任南韓三星集團電機副社長等職務的50歲任佑宰，前妻是三星集團會長李健熙的48歲長女李富真。二人於1999年結婚，至2014年女方提出離婚訴訟，並於大前年正式離婚，兒子撫養權歸女方。

任佑宰於前年再提出訴訟，向女方要求約78億港元的財產分配，當時法院判決他可獲得約5,600萬港元，但他不服上訴，經多次審訴後，昨日法院判決李富真需支付約9,200萬港元給男方，女方對判決感滿意，但男方則表示可能會再次提出上訴。

據悉二人於1995年在三星的慈善派對中邂逅，當時任佑宰剛畢業加入三星，在三星保安隊任職，只是一名普通員工，但李富真對他一見鍾情，二人由交往至結婚均遭到李健熙極力反對，李富真卻不屈服，最終說服父親。

至於李健熙的三女李允馨亦跟長姊一樣，與一名平凡青年相戀，因身份懸殊遭父阻撓，其後她患上抑鬱症，並於2005年在美國紐約寓所自殺身亡，終年26歲。