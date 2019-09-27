怕槍擊案重演　戲院商禁止觀眾扮小丑入場

DC電影《JOKER小丑》由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）下周將於北美及香港等地開畫，但影片未上映已受到廣大關注，早前已有2012年美國丹佛市戲院槍擊案的死者家屬聯署去信電影公司，表示擔憂影片上映時會引發槍手會仿效當年的槍擊案。而FBI以及美國軍方亦表示關注。

而播放該片的美國最大獨立連鎖戲院Landmark已宣布禁止觀眾戴面具及攜玩具武器入場睇《JOKER小丑》，戲院商高層表示此舉是希望觀眾睇戲時會安心些。不過另一間大型連鎖戲院AMC就表示歡迎觀眾以小丑的打扮進場，不過就禁止戴面具、面部彩繪或其他物件來遮樣。此外，AMC亦禁止觀眾持武器或其他令到觀眾不安的物品進場。

至於《JOKER》導演Todd Phillips就認為連串爭議對他們來說很不公平，雖然明白2012年的槍擊事件好可怕，但絕對不能將問題歸咎於電影的本身。他說：「我剛看完《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum），一個白人殺死300人，但大家都在笑同歡呼，點解套戲（《JOKER小丑》）唔可以有唔同標準呢？」