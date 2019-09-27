一夜長大！Cassette撲水出碟

電音樂團Cassette（卡式帶樂團）今日到電台宣傳創作新歌《黑白》，亦是他們轉為獨立樂團後首支派台歌，隊員Johnny形容「長大了」：「獨立發展都有半年時間，自由度大啲、舒服啲，其實之前合作嘅單位都好好，教咗我哋好多嘢。」不過講到成自由身後最大的分別，他們笑指是資金：「全部都要計算得好準確，呢個亦都係音樂人面對嘅問題。（新歌投資咗幾多位數字？）5位數字，但好好彩有好多朋友相助，MV方面有開電視Teddy Robin（泰迪羅賓）主持嘅節目幫手做，都好多謝佢咁提攜後輩。」

講回新歌，他們指是想表達大對比的事物：「是非黑白咁，留意到依家環境有好多不公義嘅事，樂隊就係做代表去用音符記錄。」續預告之後會繼續出新歌，但同時會繼續努力「撲水」，Johnny抵死笑話可以嘗試眾籌出碟：「畀心機試吓，都想出大碟，完整性高啲。」

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