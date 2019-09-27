驚生「前世仇人」　陳小春日日努力博添丁

《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會》不經不覺已成功完成了11站，小春與巡演團隊昨日拉隊飛到台北宣布將於12月7日在林口體育館舉辦巡演台北站舉行記者會。小春此行來去匆匆，只逗留了半天就快閃回港，一臉慈父的他解釋因為任務在身，要趕回港照顧6歲兒子Jasper，會上被台灣傳媒追問會否打算計劃再添寶寶？他爽直地語出驚人坦言：「有！每天都在打！」大家被他率直坦白嚇到呆咗，場面十分搞笑。隨後他解釋：「每天都在努力，希望再生個兒子。」記者問他怎麼不想生女兒？小春笑回：「如果是前世仇人怎麼辦。」小春再被追問兒子比較聽父母那位的話？小春想也沒想，直答：「聽媽媽，我很難叫得動他，不過這樣也滿過癮、滿爽，兩個男人相處，你逗我、我逗你嘛。」

這次台北站是小春近10年來首度來台舉辦演場會，他也非常非常緊張，畢竟第一次在萬人規模的場館，他希望以正能量全力演出來回饋所有粉絲。事隔這麼多年不來台開唱，他強調希望把自己調整到最好的狀態，畢竟台灣對他來說是非常重要的地方，除了他是台灣女婿外，也是因爲這是歌唱事業發源地。

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