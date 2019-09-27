離巢享受人生　楊瑞麟放鬆完再搏殺

在無綫演出32年的楊瑞麟，最近約滿離開，希望在人生另一階段再有新發展，無約一身輕的他，最近四出旅行，除了到馬來西亞外，更到了內地探親，放鬆完再搏殺。楊瑞麟對今次新階段重新出發很有信心，他稱：「我好接受人生有不同嘅階段 ，時候差不多，就可以選擇另外一個階段或許是另外一個平台，去繼續自己嘅興趣，改變自己嘅生活形態。（目前我這個『新』平台還沒有到來）。

在TVB工作那麼久，應該都是時間去嘗試另外一些可能性，或進入不一樣的工作文化、環境，多豐富自己嘅人生。畢竟自己對演藝依然充滿熱誠興趣，如果上天仍然比自己機會可以去發揮的話我會繼續努力，能夠寓工作於娛樂是一件何等的美事。當然我的離開 不是期待有更大的發展，或許發展這兩個字不適用於我，能夠在工作中去滿足自己的興趣，盡情發揮角色中所賦予的，那就已經滿足了。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。