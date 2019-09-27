企王子隔籬大壓力！鄧麗欣成功感染男友…

藝人鄧麗欣（Stephy）繼早前出席紐約時裝周後，近日又再獲邀到巴黎時裝周。此行對Stephy來說可謂別具意義，她更接受時裝品牌邀請，以香港區唯一藝人的身份，跟全球逾200位時尚名人一同參加國際名模Kate Moss的派對，難怪她興奮說：「一直很期待見Kate Moss，覺得佢好型，可以目睹國際名模風采，真係好難得。見到佢真人後，跟想像中冇咩分別，覺得佢好有氣質好吸引，只係遺憾未能合照！」

身形不俗的Stephy月初為出席紐約時裝周時刻意Keep Fit，務求以最佳狀態示人，未知此行可有再減？她說：「最近好多人話我瘦咗好多，自己唔係太覺。今次冇刻意減肥，覺得依家身形OK。（最滿意邊個地方？）塊面！依家唔會Baby Fat，其實最緊要都係塊面，大家第一眼都係望塊面，同埋冬天着多兩件衫，身形係點都唔會覺。」

問到男友邱勝翊（王子）可會叫她增肥？Stephy聞言即甜絲絲表示：「唔會啦，我喺佢隔籬好大壓力，佢又瘦、皮膚又好。我反而有叫佢增肥，成日都叫佢食嘢，不過佢天生唔鍾意食嘢，依家算係畀我感染咗食多咗！」

Stephy自爆初出道時曾因為Baby Fat的身形感到挫敗，她說：「初初出道做Model時，覺得上鏡塊面好肥、腰、身全部都好唔滿意，於是進行地獄式減肥，跟住啲星嘅飲食餐單去減，嗰段時候食好少，同學放lunch大魚大肉，我就食梳打餅加隻蛋，後來發覺咁樣落去唔得，個人會好攰同好唔開心，最終都係放棄咗。」

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