張慧儀渴求性愛　人妻王敏奕激戰梁漢文

藝人梁漢文於ViuTV劇集《假設性無罪》演事業得意、家庭美滿的男人，但背後竟卻周旋多位女性之間，其中一位是張慧儀。二人繼13年前節目《美女廚房》結緣後再合作，他透露兩人有多場辦公室對壘場口：「我哋戲入面好多人性勾心鬥角，呢個要大家磨合，始終啱啱起步，大家都要時間去夾夾火花！呢套劇感情線好複雜，所以一埋位都要提自己同佢有冇感情線！」

飾演事業女性的慧儀，內裏卻對性充滿渴求，她表示很喜歡該角色，如今終願望成真：「因為我上年放風話想要一個有挑戰性嘅角色，佢哋問我係咩，我就話做OL，點知今年真係收到邀請，加上未做過女強人呢類角色，真係好大挑戰！」

至於剛任人妻的王敏奕與梁漢文就有大膽激情戲，她坦言會盡力「引誘」對方，不過笑言不敢越級挑戰慧儀：「好明顯我盡晒力啦！希望梁漢文都滿意我表現，雖然佢係我前輩，不過第一日已經令我冇壓力，大家都好投入！」

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