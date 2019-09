波爾錶太子女楊茹庭(Sean,前名楊如芯)去年與名媛趙式芝結束七年嘅同性婚姻後,目前與混血兒新歡Isabella Prado蜜運中。話咁快佢哋已經拍拖5個月,今日Sean喺社交網罕有地放閃,佢上載一張手拖手嘅相,又特意用情侶手機做禮物,女友更好有心思送上手寫卡寫道:「Me & You 5MONTHS,150days,3600Hours,216,000Minutes,願我一生之後每分鐘與你共渡」真係冧死人喇!Sean仲甜蜜留言:「Love is not something you can pick or choose. It simply comes to you (愛並非你能選擇的,它就這麼簡單的來到你身邊 )」隔住個Mon都覺得好Sweet呀!

