謝賢望同馮寶寶有火花：永遠係一個小妹妹

藝人林家棟監製、謝賢、馮寶寶、賈曉晨(JJ)、顏子菲等演出的電影《殺出個黃昏》，近日於油麻地一懷舊歌廳拍攝期間，期間吸引不少途人圍觀，近年多以客串為主的謝賢，今次再披甲上陣，以男主角身份奉獻給該片，他大讚電影選角非常出色：「拍戲就多，同咁多𡃁仔拍都係第一次，家棟又話要我變，又唔畀我側起個頭，咪睇佢有咩把砲囉！」談到跟老友馮寶寶再聚頭，四哥笑指猶如時光倒流：「佢喺我眼中永遠係一個小妹妹，雖然係舊拍檔，但係我期望有新火花，等我帶佢攞番啲青春。」

而久未露面的馮寶寶，首日開工拍攝已經遇上片中「耆英天使」出動的場面:「我聽到係同謝賢合作，咪喺馬拉即刻飛番嚟囉，佢真係似我大哥哥㗎。」至於家楝就坦言任監製壓力大：「今次每個角色背後都有自己嘅包伏，佢哋面對嘅挑戰好大，所以都要慢慢調整，好在今次幾位前輩好有突破，好主動提出想法，我覺得係新人學嘢嘅好機會。」

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