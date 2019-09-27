林德信自認安全駕駛者　公開挑戰女仔鬥泊車

藝人林德信（Alex）以官仔骨骨造型出席「全新Volvo S60 & V60發布會」，透露小時候在美國屋企有這牌子的旅行車：「因為呢個牌子嘅車出名安全，所以爹哋買咗呢個牌子嘅車，成個童年喺美國都係坐呢架車，學揸車都係揸呢架，同埋美國好大，每次出完街都係打電話叫媽咪嚟接我，媽咪就係揸呢架車接我同送我返學。兩、三年前我就換咗呢個牌子嘅新Model，好鍾意。」

記者打趣他似喜歡揸跑車，他笑言：「反而我個人低調，鍾意啲冇咁嘈嘅車，所以鍾意呢種車多啲，同埋好似爹哋一樣都鍾意古董車，佢有架80年代嘅旅行車，我就係90年代，我都鍾意跑車嘅，但第一都係鍾意古董車。」講到跑車可以同女仔二人世界，他笑言：「發覺女仔唔係好鍾意跑車，因為着高踭鞋、裙好難捐入去上車。」問到他自己有幾多架車？他表示：「如果計埋電單車就有三架，兩架私家車，一架電單車。」

問到他揸車辣唔辣定安全至上？他笑言：「我好安全，同埋我泊車好叻，成日都想挑戰人鬥泊車，香港冇咩位我泊唔到，我可以一隻手指扭入去一下就泊到，所以我都想公開挑戰大家泊車。」問到平時會否載女仔兜風？他笑言：「可以試吓同佢哋鬥泊車，都見到好多女仔揸車好叻。（有冇試過喺香港路面畀女仔撩鬥車？）又冇喎，反而好多朋友想坐我架電單車。（有冇電單車載過女仔？）又冇喎，未有機會，淨係載過媽咪，佢全程攬我攬到好實。」

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