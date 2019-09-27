成員12至15歲！少女組合BBG唱「怪雞」歌

樂隊Busy Bee Girls（BBG）由5位12至15歲的少女透過選拔而組成，從初階樂器演奏，直到去年年底踏上大舞台為慈善演唱，儲落不少演出經驗，繼而先後推出《青春，Let's Dance》及《怪雞》，同時宣布將於10月頭假柴灣青年廣場Y綜藝館舉行《Busy Bee 小蜂樂隊–2019 夢飛翔音樂會》，勇於挑戰發揮「我們很平凡，但我們不怕困難，只要張開雙翼，就能展翅高飛 」的精神 。

是次音樂會BBG邀請不少嘉賓，除了Busy Bee男隊VESPA之外，她們亦誠邀阮兆祥、小肥、J.Arie（雷深如）及劉卓軒（Hinry），令BBG大感榮幸︰「好想快啲見到咁多位實力派前輩，喺佢哋身上學習更多舞台上嘅技巧。」新歌《怪雞》是她們的第二首作品，更是由琴手Jessye一手包辦作曲和填詞，BBG介紹指︰「作品係想寫出無論喺學校、生活環境中，都有好多人自小被其他人視為『怪雞』，被人排斥、欺凌，甚至被當透明，佢哋就好似嚟自其他星球咁，冇辦法同地球人溝通，生活總係孤單、無奈。但其實，世上有千萬種人，每個人都唔同，全部都係獨立個體，只係大家都用同一個標準去量度人，『怪雞』唔應該睇小自己，佢哋都有獨特嘅才華，只要努力進取，都會有自己嘅天地、非凡嘅成就，都可以係一個受人尊重，快樂同對社會有貢獻嘅一分子。」