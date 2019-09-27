羅仲謙「戴綠帽」　張文慈發夢都笑醒

藝人羅仲謙（謙仔）相隔3年再次接拍無綫劇集，於《木棘證人》內與「三張」張文慈（Pinky）、張秀文及張曦雯等結片緣。劇集開工約1個月，台前幕後打成一遍，日前拍攝一場重頭飯敍戲，交代張秀文有外遇被男友謙仔揭穿，二人決意分手。鏡頭內氣氛緊張，鏡頭外一眾演員卻被韋家雄放笑彈搞到忍俊不禁，Pinky形容返家後仍「發夢都笑醒」，謙仔更謂：「拍完套劇魚尾紋一定深咗﹗韋家雄話佢唔可以靜落嚟，要keep high先唔會眼瞓，真係用心良苦呀。」

問到謙仔現實生活中以往有否遇過女友擘腿的情況，他答﹕「你估做戲咩？邀有咁戲劇效果呀？我份人比較樂觀，覺得塞翁失馬囉，冇人知將來會再遇到啲乜，依家我咪幾好囉！」戲中扮演謙仔家姐的Pinky則變身「眾人家姐」﹕「依家個個都叫我家姐。我一啲都唔偏心，上次謙仔生日同佢切蛋榚，到26號秀文生日我都有送禮物，其實物輕情義重，都係想大家開心吓啫。」

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