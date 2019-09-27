專注做好音樂　陳蕾加盟新公司似緣分到

歌手陳蕾出席音樂會，講到加盟新公司華納，她表示感覺幾好：「其實我同佢呢間公司好早已認識，緣分嚟到今年先正式合作，所以唔算太陌生，所有同事都好好玩，大家寓工作於娛樂。（嚟緊有咩工作大計？）嚟緊預計出多兩首歌，已經做好咗，下月頭派新歌，下年歌曲方向都開咗會。」講到她之前是獨立音樂品牌，現時加入公司是否輕鬆很多？她說：「係呀，好開心好多同事幫手，我可以專注番寫歌同keep住好狀態表演，唔使操心其他嘢，依家輕鬆好多。」

講到她之前與Mr.的MJ一起成立獨立音樂品牌，問到MJ可是戥她很開心？她表示：「都係，佢一開始都有同我同呢間公司見面，所以佢都表示支持同理解。」問到之後可會與同公司的歌手合作？她表示：「傾緊，其實我都有同洪嘉豪一齊寫歌，未必係我寫慣嘅風格，可能同佢創作撞一撞會有唔同嘢出嚟。」

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