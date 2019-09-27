過氣花旦爆潮語　李麗珍復出拍劇：年輕咗

珍妹坦言女兒已經長大，再戰影視圈是最適合的時機，新挑戰帶來動力。

闊別公仔箱5年的藝人李麗珍，最近「復出」拍攝ViuTV劇集《娛樂風雲》，飾演過氣影視花旦，故事講述她在誕下兒子後淡出娛樂圈經營二手衫的生活。珍妹透露當初全因被輕鬆劇情和工作時間吸引，再加上女兒許倚榕快將大學畢業，故沒太多考慮便答應，該劇暫定100集，若添食會加薪，絕對無任歡迎！

新劇與多名年輕演員合作，珍妹坦言過程間令自己回想起入行時：「佢哋勤力同醒目好多，以前返工諗收工，依家就個個都似身懷絕技，起碼準時呢樣最緊要。（有冇代溝？）初頭唔明佢哋啲潮語，依家學到啲，覺得年輕咗同開心咗。（用潮語同個女溝通？）驚畀佢笑，佢覺得我講得唔似呢！」

兩母女經常傾男仔經

既然重新撻着演戲呢團火，珍妹揚言稍後會影視雙線發展，務求把自己的時間填滿。問是否以時間填補感情上的空虛？她說：「好難答，暫時係咁，唔刻意諗感情，等天安排，但我係未Ready嘅！（因為之前段感情唔開心？）冇拉……之前啲嘢唔去諗。」

17歲加入娛樂圈後，珍妹沒有停止過談戀愛，與舊愛潘源良的一段情更糾纏多年，最終換來一次又一次創傷，如今到女兒墮入愛河，她感到孩子如自己當年愛得轟烈，但揀男仔眼光卻比自己道行高。

唔會點個乖女行黑路

珍妹平日也有與女兒傾男仔經，對於女兒的男朋友，她讚口不絕，年輕人打破異地戀界限，至今已相戀幾年，漸漸步入隱定期，男朋友亦懂得行外母政策，她說：「佢見到人多人緊張，接機、送機，有時佢媽咪燉嘢，又會整埋畀我哋，咁細個都識呢樣嘢，雖然冇煮過飯佢食，但佢見到啲碗碟又會主動去洗，唔錯！（兩家人見過面？）未咁快！（係咪呢個結婚對象？）個個女仔拍拖都覺得係結婚啦！不過我都會分析畀佢聽，唔會點條黑路佢行嘅！」

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