自爆財困！吳業坤約滿唱片公司未有方向

藝人吳業坤、胡楓、陳敏之及鄭俊弘等晚上到電視城錄影節目《流行經典50年》，吳業坤透露會女歌男唱歌曲《可惜不是你》，見他以新髮型示人，他笑言大個仔可以改變一下髮型，以露額Look見觀眾，講到有指他已約滿唱片公司星娛樂，坤坤直言雙方在友好情況下完成合約，剛剛才知道高層Tommy Chu也離職。問到未來計劃，他表示未有明確方向，暫時以劇集方面為主，這段時間會自我增值，做回更多過去未簽公司前的音樂及短片。最近就有親自邀請日本YouTuber合作，做一些歌曲Cover，問其日本水平如何，他直言暫時能應付普通溝通。問到會否想再簽唱片公司？他表示持開放態度：「希望消息出街後，大家會對我有不同想法，再傾傾有冇共同理念。」

講到無綫將取消台慶亮燈及節目巡禮，坤坤表示不清楚原因：「相信公司節目仍然能保持水準，因為有我呢種好水準嘅藝人，哈哈！（擔心TVB財困？）我自己就財困，最近使凸咗，本身我都係月光族，依家要努力儲錢。」

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