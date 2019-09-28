袁偉豪密密接工作　年賺800萬老婆本

入行多年的藝人袁偉豪（Ben），2016年憑無綫劇集《鐵馬戰車》開始受無綫力捧，首次擔男主角。其後，他於重頭劇《城寨英雄》中飾演「牙佬」連場晒肌，打得又睇得，人氣急升廣受觀眾、客戶歡迎，廣告與商演亦隨之倍增。2018年，Ben憑劇集《三個女人一個「因」》與《棟仁的時光》奪得新加坡、馬來西亞最喜愛男主角獎，便劇接劇冇停手，其中《鐵探》的「尚垶」與《使徒行者》系列的「天堂哥」發揮出色，星途一片光明。

代言出騷接不停

近兩年除了拍劇外，Ben亦拍了不少廣告及做外地騷、商演，早前便為維特健靈擔任代言人，年初亦為眼藥水拍廣告，加上到加拿大商演及到雲頂開演唱會等，保守估計穩袋八百萬酬勞，賺夠老婆本！吸金力強，但他不忘回饋社會，向來熱愛跑步的他，10月還計劃參加慈善跑步賽。

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