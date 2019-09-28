高人指點！袁偉豪買定靚車出年娶張寶兒

現年38歲的袁偉豪（Ben）與港姐出身、27歲的張寶兒前年合作拍攝無綫旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》時一撻即着，拍拖約兩年來感情穩定，就連他去年經歷喪父之痛，甚為感激女友陪着他振作，一早已認定對方為結婚對象。縱使寶兒出身富貴，父親於禮頓山擁有多個物業，至少有三億身家，但Ben近年已融入張家，並過了未來外父、外母一關，難怪他積極工作，去年成為星馬雙料視帝後身價更三級跳，早已儲下不少老婆本。今年5月，他拍攝寫真集時，還趁機與女友拍攝了一輯Pre-wedding照，卻遲遲未落實婚期。

據知，Ben最近獲得高人指點，表明他與寶兒「唔結就分」，加上又受到即將結婚的老友陳山聰感染，希望盡快組織家庭，逐決定明年把寶兒「私有化」！他又深知曾在英國讀書的女友喜歡歐洲景色，兩人已有共識於外地註冊。最近忙於為婚禮準備的他，日前獨自驅車離開將軍澳寓所，見他駕駛落地約兩個月、價值160多萬港元的Audi名車直駛往銅鑼灣，落車時見記者追訪亦笑笑口打招呼。問到是否特地換新車來接載女友遊車河？他笑說：「間中都有㗎！加上之前嗰架成日壞嘛。（百幾萬好捨得喎！）男仔係玩呢啲玩具㗎啦！」說畢匆匆往會合友人醫肚。

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事後，Ben再接受東網訪問，提及動用老婆本買新車，他說：「我舊年都辛苦咗成年，架車都係買份禮物畀自己，喺自己進入人生另一階段之前獎勵吓自己嘛！婚後我都要修心養性，寶兒都好支持我，同我一齊去揀車。」