宣布同范冰冰合作遭圍攻　品牌急刪代言相

內地女星范冰冰曾經紅極一時，但經歷上年嘅逃稅風波後，即刻由神壇打落谷底，完全消失人前。今年一直努力諗辦法復出嘅范冰冰，呢日終於傳出好消息，一個國際知名嘅大品牌喺微博宣布佢成為代言人，前路睇落有曙光，點知隔咗冇耐，品牌突然刪除晒所有范冰冰嘅相，睇嚟呢次合作都凍過水！

成件事嘅逆轉都係喺半日內發生，有指大品牌係因為被海量嘅網民圍攻，質疑品牌有咁多明星可以揀，點解係要用有「污點」嘅呢？仲指摘品牌呢種手法無非都係想借范冰冰復出相互炒作，品牌見到群情洶湧，最終選擇跪低刪除晒所有范冰冰嘅代言相。

其實范冰冰復出之路受阻都唔係第一次，好似佢去西藏行善探訪病童，遭內地官媒公開指想用「行善洗白」。今年5月原定出席一個互聯網活動，大會發放嘅宣傳海報確實有范冰冰，過咗兩日大會嘅海報換咗一批新之後竟然唔見咗范冰冰，佢原本安排行紅地氈同埋上台嘅流程全部消失，最終只係做一名觀眾坐喺台下睇表演。內地復出連番受挫，諗住去荷里活發展，傾好咗一套由荷里活一線女星合演，以全女班特攻做主線嘅電影《355》，套戲今年7月已經喺法國開拍，但係范冰冰一直都留喺國內，有傳佢被限制出境，所以要靠替身頂上，再以「AI換臉」技術代替進行拍攝！

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