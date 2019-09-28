險上唔到飛機　郭慶彬米蘭之旅拗柴

星級形象設計師郭慶彬（Ricky）多年來都會到外國睇時裝騷，剛到米蘭十日參加了不少大品牌的時裝騷，經驗豐富的他，今年擺烏龍險上唔到飛機：「我一直都有agent幫我安排機票酒店，但佢哋誤會咗今次我自己book，到臨飛之前一星期我先發現，當時嚇親，好驚，好彩身邊朋友不停幫我搵，最後都順利飛到。」

Ricky又透露今次行程是他多年來最忙碌、最急趕的一次：「今次特別多嘢做，又不停走場睇騷，我着住對高鞋踭嘅鞋，米蘭啲路又唔平，好多凹凸嘅石屎地，有次太趕搞到扭親腳，好彩事先有帶定藥膏搽，但都成個星期先好啲。」每次睇騷Ricky都十分期待，除了率先欣賞最新時裝外，還見到不少老朋友，說：「去睇騷好似去party咁，見番好多朋友，又會到後台探望模特兒朋友，大家見面都興奮，心情就好似大家都期待每半年見一次咁。」Ricky因工作關係，完了米蘭時裝騷後，沒有緊接到巴黎，反而回了香港，他說：「因為香港有嘢做，返嚟三日之後再飛巴黎，今次真係最辛苦嘅一次。」

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