朱晨麗呢？何廣沛扁嘴冇人幫佢做人工呼吸

藝人何廣沛出席心肺復甦活動，透露自己識心肺復甦，因15歲移民到美國讀高中時有學，是必修課程，問到可是幫女同學做人工呼吸？他笑言：「幻想係，但實際係同假人，最深刻係黑色皮膚嘅假人，要搓佢同同佢接吻，當時要考試，所以要記熟啲步驟，不過因為當時係啱啱去美國，所以英文上堂都比較吃力。（現實中有冇幫過人做人工呼吸？）暫時未幫過人。」講到緋聞女友朱晨麗之前拍劇暈倒，問到可有幫對方人工呼吸？他笑言：「佢暈我唔喺佢身邊，我夠暈啦，都冇人幫我做。」

他亦謂之前拍劇可以把急救知識學以致用：「有啲場口要模仿心肺復甦，因為其實唔可以真做，真人係承受唔到，因為肋骨會斷。」問到可覺學生要學吓心肺復甦？他表示：「幾好，唔係壞事，美國都係必修課程，可以提高急救知識，當嗰個人喺鬼門關時，可以幫到人，係件好事。」

另外，提到無綫取消台慶亮燈及節目巡禮，他表示：「有聽聞過，但詳情唔清楚，呢啲網上流傳，唔肯定係咪真，公司嚟緊都有好多劇集，如果真係冇嘅話可以保持神秘感，可以期待吓。（公司有冇mark你期？）冇，冇收到公司安排。（會唔會好似之前有啲節目咁唔畀觀眾入場？）唔清楚，公司未有進一步指示。」

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