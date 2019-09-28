昔日花旦齊出山　逆齡有術重奪女神位

最近大美人李嘉欣相隔10年，回歸幕前演出內地綜藝節目《演技派》，以「楊貴妃」造型上陣受到不少關注，其實不少「歸隱」多時的女星，出山拍劇亦有很大回響，近期有景黛音﹑陳秀雯﹑李若彤等，年前則有葉玉卿和夏文汐等，位位都是女神級人馬，她們更加凍齡有術，當中退隱32年的57歲景黛音，好似「冇老過」一樣，復出拍埋小鮮肉，演出都全無違和感。

景黛音

退出娛樂圈近32年的景黛音，早前因自拍近照分享到微博，令到不少網民「驚為天人」，這位結過婚生過女的57歲前無綫小花景黛音，猶如食了防腐劑一樣，貌似20來歲少女，名副其實的美魔女。景黛音出道當年，演出過不少家喻戶曉劇集，如80年代劇集《鹿鼎記》中扮建寧公主，其後跟導演楊健恩結婚並育有一女，婚後十分低調，但她於微博的「亮相」即引來ViuTV高層又是她的昔日好友金廣城注意，便即刻找她復出拍劇《退休女皇》，劇集未播出亦引來不少話題，大家拭目以待。

李若彤

年過50的李若彤，95年跟當紅的古天樂合拍無綫劇《神雕俠侶》飾演小龍女一舉成名，當時清純溫婉的外表，得到不少電影導演賞識，在港走紅後到內地拍劇掘金，98年跟年長她10多歲的商人郭應泉相戀，拍拖近10年，08年分手收場。14年接演無綫劇《女人俱樂部》（M Club）而再度活躍娛樂圈，其保養得宜的外表，人人讚她如當年她拍《神雕》中的「小龍女」一樣，仙氣十足，故最近再為手機遊戲代言再扮「小龍女」，依然輕鬆駕馭這個仙氣造型，並被譽為「最美的小龍女」。

夏文汐

56歲的夏文汐，於84年憑電影《唐朝豪放女》而成名，曾在電影圈備受關注，及後她結婚並於外地生活，婚後育有三女，除了成功凍齡外，更擁有Fit爆身材。近年她久休復出，分別為ViuTV和無綫《逆緣》拍劇。劇中角色是為她度身訂造，與小花林夏薇演母女，腳踏四、五吋的高跟鞋大騷美腿，就連林夏薇都話：「佢係好多人心目中嘅女神，又靚又有氣質。」縱然夏文汐跟林夏薇的年紀相差一大截，但夏文汐保養工夫了得，成熟又有韻味，拍埋美艷人妻林夏薇的身邊，也絕不輸蝕。首次為無綫拍劇的夏文汐，獲優待每日最多開工十二小時，同時劇中角色又是度身訂造，更會跟三屆「視帝」黎耀祥，以及「神之馬壯」黎諾懿在感情上周旋，兩男爭一女，她當然馨香。

葉玉卿

現年52歲的80年代三級片艷星葉玉卿，98年結婚的她，婚後育有一女兩子，移居美國做其富貴少奶奶，因為其夫在當地先後經營超級市場﹑銀行等生意，她所住的亦是古堡式大宅，出入有私人飛機，雖年屆半百，但她仍保持着魔鬼身材，泳照不輸其女兒。不過，12年難抵好友曾志偉等人游說，才以玩票性質，返港演出賀歲電影《我愛HK2013恭喜發財》，與譚詠麟飾演一對夫妻，由徐子珊與黃宗澤扮演他們的年輕版。其實葉玉卿是圈中罕有的具魔鬼身材又有高智慧的女星，當年她星運平平無奇，忽然她全裸登上周刊封面，一脫成名。當時該周刊總編曾替她拍下不少性感甚至全裸封面。葉玉卿性格烈女，她信任一個人會百分百信任，拍封面時，她會毫不猶豫全裸上陣，除基於信任總編會挑最美的照片刊出外，亦相信攝影師定拍她最美的一面。

陳秀雯

57歲的90年代當紅花旦陳秀雯，80年麗的年代她演出《驟雨中的陽光》成經典劇集，婚後陳秀雯於1990年復出拍劇，除了於無綫4輯《壹號皇庭》系列及《馬場大亨》外，94年她憑《再見亦是老婆》中「肥師奶」一角大受歡迎，把事業推上高峰。其後秀雯於96年離開無綫改簽亞視，跟馬景濤拍攝民初劇《再見艷陽天》，她所演的「秀巧」深得觀眾喜愛，更打破了無綫的慣性收視。當年更掀起「秀巧」熱潮，可說為她另一個代表作。其後陳秀雯開始減產，每隔4、5年才拍劇一次，2008年演出鄧特希工作室製作的亞視劇集《法網群英》後，便轉向內地發展，漸漸減產。事隔10年，被ViuTV劇集《教束》中的校長一角吸引，而再復出拍港劇，劇中她可以跟舊同事廖啟智「鬥戲」而過足戲癮，劇集題材更成為時下學生及家長的熱列討論，秀雯被不少觀眾大讚演技了得，雖然復出拍劇，稍為圓潤，但秀雯勝在樣子保養得好，氣質搭夠，再活躍幕前的她，最近將與賈思樂有演唱活動。

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