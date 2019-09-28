米蘭時裝周：仁慈宣言　水晶繡出浪漫美學

有「玫瑰王后」之稱的設計師Anna Molinari在Blumarine的2020春夏作以「仁慈」（Kindness）作宣言，她揚言﹕「仁慈是優雅的最高形式」，將系列奉獻給仁慈，一種自然而然的優雅態度。為強調主題，設計師特別製作了五件絲綢毛衣，並以水晶繡上「Sweetie」、「Cutie」、「Lovely」、「Smiley」及「Kind」。

品牌以浪漫主義為美學，新作從平靜的大自然詩歌與繁花世界中得到啟發，以茉莉花的純白、杜鵑花的紫紅、雛菊的黃作調色板，同時加入繽紛花卉圖案。標誌性的玫瑰花以不同式形呈現，玫瑰花圖案開遍於透明硬紗上衣和緊身胸衣；或是化成立體花飾綻放在胸前與腰間；甚至變成玫瑰水晶閃爍於晚禮服上。而緞面裙子源自女性的內衣，加上透視網紗與喱士，妙曼胴體若隱若現，在皺褶與荷葉邊的推波助瀾下，浪漫瀉地。

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