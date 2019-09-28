當年一碟玩完！海俊傑認曳流連夜場溝女

歌手海俊傑在電台訪問《1圈圈 星光背後》中分享當年參加新秀的往事，參選時候只得22歲的他，是由美國返港的中英混血兒，以一曲《衹想一生跟你走》參賽。他記得當晚更被巫啟賢考「升KEY」唱《心酸的情歌》，技驚四座大熱贏得金獎的他翌日即獲華星安排他灌錄新歌《永遠的偶像》，於新秀後第三天出道，曾經成為94年樂壇一時佳話！不過，他在華星只推出了一張專輯便消失於樂壇，事隔接近20年，才有機會於今年重新灌錄廣東歌《長大》回歸香港樂壇。

對當年一碟玩完，海俊傑剖白說：「因為當年自己年少無知、曳、唔聽公司話，掛住玩，經常到夜場識女仔，變咗錯失好多機會，係自己唔成熟。」失意於樂壇及TVB後，曾經北漂10年，2012年更搬到北京把工作重心北移，奈何當中有一年全沒工開，流過不少淚水，及至今天他簽約新公司重新出發，他說：「喺內地發展多年最大嘅得着，就係認識到同樣來自香港嘅化妝師太太Effie。」

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