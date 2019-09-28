花7年努力！高海寧收起性感夭心喊戲贏民心

《金宵大廈》單元《鴉烏》講述小惠（高海寧飾）一家三口嘅故事，仔仔東東（鄭耀軒飾）最後被鴉烏婆帶走，小惠記憶被鴉烏婆抹走，重過新生，而只有老公忠廣（陳嘉輝飾）記得發生過咩事，結局令人心酸！

而高海寧（高Ling）搵仔時嘅喊戲打動唔少觀眾嘅心，睇到大家心都乸埋，大讚佢演技好，唔係得副Body！2008年參選港姐入行嘅高Ling，有咪神之稱，豐滿身材備受注目，當年「象鼻頂胸」一幕堪稱經典！雖然曾拍過唔少戲劇，但吸引大家嘅都係身材，演技始終未受到關注，反而嚟到呢部小品劇終於成功彈出喇！

高Ling喺社交網透露有一句說話改變佢嘅想法：「生活中的我不是一個愛哭的人，所以一直很怕拍哭戲。直到有人告訴我：『演繹傷心不一定要落淚，流出眼淚也不一定就能感動別人，只有真情流露才能震撼人心。』我用了7年的努力去感受這句話，一步一腳印地實踐這句話，希望某一天也能引起你的共鳴！繼續加油💪🏻💪🏻💪🏻#演員最不該做的就是演#真心感受才能真實表達」，網民都話被佢感染睇到喊，又話「真係進步咗好多呀」、「今次睇到眼濕濕😢 你成功了，加油💪🏻」！

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