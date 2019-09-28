巴黎時裝周：跟隨小尼莫走進夢鄉探險

Lanvin 2020春夏系列以夢鄉為主題，向夢境深處的主角「小尼莫」（Little Nemo）致敬，小尼莫是漫畫家溫瑟麥凱（Winsor McCAY）於1905年創作的《小尼莫夢鄉歷險記》的男主，故事講述他在夢中的冒險經歷。

襯衫、褶皺和飄逸的毛線衫成為小尼莫冒險故事的全新畫布，一幀幀卡通漫畫為服裝添上俏皮活潑況味。另外，品牌設計總監Bruno Sialelli重新演繹了二十世紀五十年代女性的優雅風範，入膊刺繡連身裙綴以不規則剪裁的下襬，外套加入設計獨特的燕子尾開衩手袖，也有繭形的和服外套、剪裁舒適的西裝與長褸、斗篷形襯衣、彩色格紋裝等，全部均帶有高級訂造服的精緻感，配合把前檐向上翻起的帽子，注入法式貴婦精髓。而壓軸出場的五款希臘女神裙採用了幾近失傳的埃及傳統Mukesh刺繡技術，綴以各種顏色的金屬小圓片，耗時一萬五千個小時才完成。

今次品牌選址於布朗利河岸博物館及其優美的花園作為展現夢鄉的理想地，時裝騷在靜默中進行，觀眾需要戴上耳機，體驗專為此次時裝騷而設計的3D音響，讓觀眾完全浸淫在品牌所營造的幻想夢鄉中。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。