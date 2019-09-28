唔怕早過莊思敏嫁！莊思明：佢話唔定閃婚

藝人莊思明出席美容院開幕活動，身穿低胸連身短裙非常吸睛，獲老闆贊助瘦身美容的她，笑指於無綫女星中屬大山婆身形，故要努力瘦身。問到男友楊明可嫌棄其身形？思明笑說：「佢冇資格話我，不過佢身形OK，歐美身形大隻啲。」

對於楊明揚言將她封盤，思明說：「我知佢咁講過，等佢畀啲誠意囉！（擔心早過家姐莊思敏嫁？）唔擔心，佢做嘢好快，話唔定閃婚呢！（家姐點心舖蝕錢易手喎！）佢係有唔開心，好在買家接收晒所有員工，唔怕有人失業，真係好好。」

近日成功考畢電單車強制試的她，表示稍後多考一個路試，便能正式於路上駕駛，她說：「考車方便拍劇，江嘉敏早兩日考咗！（男友買車獎勵？）冇啦！佢上次意外之後賣咗架車！」談到江嘉敏與其男友的拍檔X先生傳緋聞，該男子更牽涉上鄺潔楹，思明坦言聽罷事件始末後，也戥江嘉敏慘，問到她可認識X先生？思明說：「唔識。（傳佢鍾意識女星！）可能佢唔鍾意我，我唔夠後生嘛！」

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