踏入不惑之年　林盛斌想做演講家

藝人林盛斌（Bob）與劉丹到大館出席活動，講到Bob日前40歲生日，他笑言：「『奔四』嘅感覺唔太美好，如果好命有80歲嘅話人生都過咗一半，我有喺網上發文，打完都覺得眼濕濕，人生已經過咗一半。」他又感恩人生各方面都合格：「好希望嚟緊可以做啲想做嘅嘢，除咗主持、拍戲、拍劇之外，之前喺網上睇外國演講家，即係啲激勵講師，講嘢令人充滿力量、勇敢向前，我都想嘗試做，幾有正能量，想畀啲開心快樂、正面嘅影響大家，我都係個正面嘅人。」他又謂已報了網上課程自學：「睇啲演講家片段學習。（學費貴唔貴？）都成個月人工㗎，哈哈。」他又謂近兩年開始睇書，覺得很有用，坦言被仔女影響：「佢哋冇啦啦就會攞本書出嚟睇，呢方面要好好學習。」

他又謂生日不介意與仔女食街邊檔：「我問佢哋爸爸生日食咩好，佢哋話燒賣、印尼撈麵，所以就去街邊食，風味啲，雖然老婆塊面有少少黑，不過小朋友開心就好，佢哋都有唱生日歌畀我聽。」問到仔女可有送禮物給他？他表示：「都係畫卡，大女同二女畫功開始進步，細女仲唔知畫咩，仲串錯字。」另外，提到無綫取消台慶亮燈及節目巡禮，他表示有睇新聞：「未有人通知我，都有啲可惜，睇下公司安排，不過好似話喺台慶亮燈，睇下可唔可以再做番嗰個傳統。」

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