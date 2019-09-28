林子博不獲無綫續約　患癌妻受刺激爆喊

藝人林子博加盟無綫11年，去年才獲得「老人牌」，日前他於友人飯局曾透露三年約即將於10月1日屆滿，而娛樂台監製向他表示新一份合約已準備好，只欠動筆，日前他滿心歡喜返公司開會，卻忽然收到「噩耗」，知道公司「棄將」決與他結束賓主關係。

仔仔提議扮返工

收到消息後子博最擔心患上罕見癌症的太太Shirley的心情，10歲兒子卓楠則與子博商量，叫他繼續「扮返工」，以免Shirley再受刺激，子博無奈謂：「呢招梗係唔work啦，我要同太太打針、陪佢覆診，咁點瞞啫？話咗畀太太知後，佢就爆喊，不過我同佢講唔好諗得咁灰，我仲有手有腳，可以搵兼職做住先，而事實上依家長工其實唔係咁啱我，我都要照顧屋企嘛。」

子博今日last day，前途茫茫，不過他卻沒有太多抱怨：「本來話續約我仲有人工加，娛樂台上下手足一直都好幫我，我太太有病佢哋喺工作分配上都作出適當安排，而無綫始終係企業，佢哋有佢哋嘅選擇。（經濟壓力好重？）我單係租樓都萬幾，點會冇？但如果要鑽牛角尖，我不如花多啲心機出去搵嘢做仲好過﹗」

唔幫其他台跑娛樂

據悉，子博不獲續約一事傳開，一眾無綫舊同事都明白他的境況，主動幫他搵工，而ViuTV方面亦打算向他招手，古天樂亦第一時間搵人聯絡子博，希望可為他申出援手，令子博頓感人間仍然有情。他仍飲水思源：「我係無綫娛樂台出身，如果ViuTV搵我係做節目嘅話，梗係有興趣啦，但叫我繼續跑娛樂新聞就唔係咁好，事關我係無綫畀機會同監製我出身，冇理由倒戈相向，好冇義氣。」

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