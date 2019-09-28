成功集英國男星郵　陳漢娜生日收兩重驚喜

影壇新貴陳漢娜（Hanna）首度亮相巴黎時裝周，能與英國男星Charlie Heaton成功集郵，又獲工作人員為她慶祝26歲生日，兩重驚喜。她說是次巴黎之行，適逢生日，工作人員突然捧上蛋糕送驚喜，她開心地說：「可以喺巴黎度過生辰，再加上咁多人同我一齊慶祝，真係好難忘同特別。」

她出席時裝周時，跟荷李活紅星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、韓國女星秀智、台灣女星賈靜雯同場，穿上一襲彩色印花裙上陣的Hanna，散發女人味，她說：「第一次出席巴黎時裝周，純粹懷着睇騷心情，沒甚麼事前準備，只有非常之期待。Charlie Heaton好平易近人，對現場所有索合照的人都來者不拒。」Hanna說從小已很喜歡時裝，會將零用錢儲起，買不同時裝雜誌，自言最怕着臃腫紗裙和高踭鞋，覺得穿高踭鞋行得慢。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。