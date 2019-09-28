過檔做一哥！吳業坤入JW唱片公司做同門

歌手吳業坤和星娛樂唱片公司過去四年合作無間，不過今年他在合約屆滿後決定不再續約，聲稱暫時主力拍劇為主，不心急定新音樂方向，但有傳他明年將加盟JW的唱片公司取代離巢的關楚耀做「一哥」，而坤坤深被打動與JW的公司老闆肯投放大量資源在歌手身上有關，令他有更大發展空間。其實坤坤和JW將成同門早已有迹可尋，自兩人合唱《原來只因深愛着》後，惺惺相惜成為好友，合作無間，4月時坤坤在紅館舉行演唱會亦有請JW擔任嘉賓，之後有不少工作也是「拍住上」。

坤坤接受電話訪問時，被問到是否加盟JW的唱片公司？他坦言：「係有傾過音樂嘢，仲未深入了解。（睇中JW間唱片公司係大水喉？）唔會諗錢嘅問題，依家都冇幾千萬加盟嘅嘢，最緊要做得開心，同做有意義嘅嘢。（明年加盟？）我唔心急去搵公司，因為都入行接近10年，覺得係時間要停一停，諗一諗，之後點去行呢條音樂路。（係咪JW拉攏你？）唔係，因為JW嘅唱片公司老闆我一早就識，大家都有傾音樂嘢。」問可預年底頒獎禮食「白果」？他表示：「如果有人請都會去，始終我都係樂壇一分子會去支持吓。」

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