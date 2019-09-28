自爆主動出擊！譚凱琪利用陸永性交轉運

藝人譚凱琪在熱播懸疑劇《金宵大廈》中飾演無知的會計師，更借「金丁」陸永性交轉運，劇情荒誕，她笑說：「今次題材幾大膽，以前睇報紙見到性交轉運，心諗咁都有人信？點知依家自己拍番。」劇中譚凱琪與陸永免不了親熱戲，她笑說：「最初接到角色，都有問監製尺度去到邊，咁電視尺度都有限嘅，有啲大膽嘅劇情，都係用對白去交代。搵得陸永拍都知係搞笑，成件事都變得輕鬆咗，幾好玩、幾有話題性，好多人都話想睇呢個單元。」

唔使同男友備案

譚凱琪坦言以前拍攝親熱戲會感到相當尷尬，但現時已經習慣，會豁出去代入角色，更不用向男友備案：「以前要備案，依家就唔使特別講，但係播嘅時候都會講聲，佢都接受咗呢啲係我嘅工作，咁樣唔使畀大家壓力，有牽掛做嘢就唔係咁好。」譚凱琪指與陸永拍攝親熱戲時會先溝通，更會採取主動，因男士遇到這些戲會比較避忌，又爆陸永相當尊重太太，拍攝前主動備案。

偷師訓練轉數

除了在劇中求陸永性交轉運，譚凱琪表示合作時也向對方取經：「陸永出名轉數快，我就相對慢少少，開工都會研究吓佢點解轉數咁快，我覺得某程度係天生嘅，自己都會訓練自己轉數快啲，同佢合作完都都有進步嘅。」

場地：九龍東皇冠假日酒店

髮型：Steve@Hair

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