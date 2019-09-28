Carman貼心侍奉Gordon　坐穩「大嫂」之位

男子跳唱組合BOP天堂鳥的戀情一直備受關注，先有傳Tyrese同林欣彤地下情「玩完」、再傳Lincoln「鍾晴」滑水，剩下的葉灝基（Gordon）亦不遑多讓，原來多月前已秘戀師妹組合Bingo成員、有「翻版樂基兒」之稱的關嘉敏（Carman），有傳二人因為一齊拍跳舞片《TARANTISM》，日練夜練而撻着，Tyrese同Lincoln更一早知情，當正Carman是「大嫂」融入家中。

正準備11月、5周年紀念騷的天堂鳥，日前趁空閒相約打籃球放鬆叉電，見三子同一大班朋友切磋球技，其中以Gordon最為踴躍，不停起勢跳高搶波射籃，三分波、籃板球有殺錯冇放過！但原來積極背後有原因，Carman以女主人姿態離遠做啦啦隊「監視」，每當Gordon入樽都會「海獅式」拍手歡呼，Gordon接收「愛的鼓勵」後果然寧舍唔同，電兔上身冇時停，精力十足！

待數名友人離場後，Gordon就誠邀「女友」上場猜波，Tyrese、Lincoln見到「大嫂」光臨見怪不怪，樂意做「電燈膽」。下衣失蹤的Carman健康性感上陣，拍埋Gordon才發現二人齊齊着螢光長襪襯到絕一絕，Gordon循循善誘教對方射波，不時四目相交冧笑，充滿粉紅泡泡！雖然Carman身形高挑，但未能好好運用優勢，頻頻擦板唔入，Gordon見狀為氹「女友」不惜使出矛招，無聲無色突然抱起「女友」的纖腰助攻，嚇得Carman尖叫兼不慎露出短褲，不過此舉成功入籃，Carman開心到Hyper跳起。之後Gordon再「進攻」，對正「女友」掀起上衣露肌抹汗，眾人再行到旁邊的長櫈稍作休息，打完波㷫烚烚的Gordon索性脫去上衣，睇見心心眼的Carman細心遞上水同毛巾，一枝水兩份飲、一條毛巾兩個抹，認真Sweet爆！休息完Tyrese同Lincoln結伴先行，而Carman怕引人注目就戴上Cap帽，登上由「男友」做柴可夫司機的座駕離開。

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