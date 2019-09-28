各有家室　蔣祖曼黃智賢談情唔尷尬

藝人黃智賢（Ben）與蔣祖曼日前為無綫新劇《逆天奇案》拍外景，講述兩人以盛裝出席朋友婚禮時一見鍾情並展開戀情。飾演律師的祖曼表示今次合作非常愉快及順利，但初時有點擔心，她解釋：「今次係我第一次做律師，平時睇劇見到律師有好多對白，用字又要好精準，好在劇本出得好齊，畀我有足夠時間去準備同熟讀劇本。」

另外，祖曼在劇中有一場射箭戲，她稱獲公司安排上堂學射箭，令她受寵若驚。她在戲中跟Ben飾演一對，兩人同屬有家室之人，問到拍攝時會否感尷尬？祖曼坦言：「唔尷尬，我老公係做電影嘅幕後工作人員，佢識我嘅時候，我已經係演員，大家知道對方嘅工作性質。套劇講嘅感情好微妙，唔係好着重親密場面，但唔知最後會唔會有親熱場口，就算有都唔尷尬，大家都係專業，而且Ben好好人。」

至於Ben亦指跟祖曼合作舒服：「佢好清新又靚女，做戲好有潛質，希望我哋嘅組合畀到觀眾新鮮感同火花，我自己就覺得好正。」他稱兩人以文戲為主，但自己不乏查案捉賊的動作場面。

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