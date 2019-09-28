40日操甩23磅　張建聲面青休克！

36歲的張建聲（Justin）多年來為拍戲豁出去，不時增肥或減磅塑造角色，早前就為了演電影《一秒拳王》拳手一角，挑戰在40日內極速由193磅減至170磅，以地獄式方法完成任務。

Justin每日狂操6小時，當中包括大量帶氧運動、重量訓練及拳擊，運動期間更穿上特製的「焗汗衫」加速排水，飲食方面則戒糖和油，只食烚雞肉及烚蛋白加水。由於操練過度，他的身體一時間未能適應，減磅期間曾出現休克，情況危急！

脫水苦不堪言

出事當日，Justin剛完成6小時的訓練，之後突然暈倒，起初其拍檔以為他只是累到睡着，還貪玩偷拍，後來才發現他面色慘白兼沒反應，此時才嘗試拍醒他。當時Justin動也不動，一段時間後才甦醒，他憶述：「醒番都斷咗片，完全唔知自己幾時瞓低咗，好彩佢哋及時叫醒我，否則都唔知幾時醒！」

短短40日內，Justin由圓潤中佬變成爆肌男，直言今次減磅是最辛苦的一次，尤其拍攝前夕要脫水，苦不堪言：「拍攝前3日要脫水，就算幾口渴都只能夠食粒冰，濕吓個口，狂做運動又冇水飲，個人真係好虛脫！」

Justin已非首次為拍戲折磨自己，今次「犧牲」更有兄弟情包含其中，他坦言：「呢套戲導演係趙善恆，幾年前搞呢個劇本，當時已經講過一齊做，呢個係兄弟間嘅承諾。雖然只得40日時間，真係好艱難，但我都照做，唔會托手踭！」

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