誓不返港！黃心穎越洋搵公證行收樓

藝人黃心穎今年4月爆出背男友馬國明偷食人夫許志安，全城圍插，演藝事業盡毀，更敗走美國避世。有傳她改英文名轉行做地產經紀，在當地落地生根「重新做人」。早前她主演的劇集《牛下女高音》宣布「翻生」，曾以短訊回覆劇集監製，疑有意試水溫逐步「蒲頭」。

不過昨日有讀者爆料，指心穎2017年豪花850萬元購入啟德天寰一個500呎兩房單位，已於本月3日正式收樓，但未有親身返港辦理手續，反而委託國際公證行代為完成交易。有關文件顯示她現時報稱的地址為美國洛杉磯，似乎打算繼續潛水。據知，她兩年前成功中籤後，已上會申請按揭開始供樓，但鑑於她對香港仍存有「陰影」，故決定越洋處理收樓，誓不返港。

其實入行只有7年的心穎，有不少物業揸手，包括位於油塘的Ocean One寓所單位、與家姐黃心美合資約400萬元於溫哥華購下的600呎單位，加上周身名牌，又擁有價值120萬的保時捷跑車，早已是圈中「小富婆」！相信「爛船都有三分釘」，她就算停工亦水頭充足，無懼供樓壓力。

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