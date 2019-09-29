東方日報C1：楊冪私竇蜜照流出藏男新歡登場？

內地女星楊冪與劉愷威離婚後，感情生活備受關注。早前被指與內地男星魏大勛拍拖的她，日前網上流出數張她與一名充滿陽光氣息的帥哥在家中合照，擺相同甫士甚有默契，隨即傳出另覓新歡！

現年33歲的楊冪，去年12月與劉愷威宣布離婚，正式結束5年婚姻。回復單身後，她不愁寂寞，繼與內地男星鄧倫傳緋聞，之後又被網民拍得與內地男星魏大勛穿情侶鞋睇展覽，惟男方發文否認戀人關係，只承認朋友逛街。

從事藏族服飾生意

楊冪的感情最近疑有新動向！日前有神秘男子突然上載多張與楊冪在家中的合照，見女方打扮隨意，穿深色露肩外衣，頸和手上均佩戴珠鏈，雖只薄施脂粉，但依然明艷照人。其身旁的年輕男子一頭短髮及下巴留鬚、戴耳環、穿紅黑配搭的連帽衞衣，打扮時尚，充滿陽光氣息。由於男方疑拿自拍神器，二人均望鏡頭微笑，網民紛紛指二人關係不俗。

網上亦流出二人的另一款相片，似轉移另一個寓所拍攝。穿Oversize衞衣的楊冪，配貼身長褲展示招牌「筷子腳」，與站在身旁的陽光帥哥一齊做出雙手合十的動作，甚有默契。不少網民熱烈討論，問該男子是何方神聖，竟如此幸運有機會與女神在寓所獨處兼合照！其中有人爆料：「統一回覆，她是楊冪，男的是楊冪的男朋友。」

網友立即啟動「人肉起底」，發現該男子從事藏族服飾銷售生意，資料顯示地點在四川藏區色達。該地區有一所很著名的佛學院，藝人胡歌及薛佳凝等經常前往朝拜。有網友再翻出該男子的社交網，發現他曾上載穿藏服的自拍照、曾戴造型誇張的太陽眼鏡，又佩戴分量十足的金鏈，估計家境不俗。

網友指文化差異大

但有網友認為不能單憑相片判斷二人關係，指楊冪是漢族人，與藏族人的文化差異很大，不相信他們拍拖；並指楊冪篤信佛教，認識藏族朋友亦不足為奇。另外，有人翻出一張2016年楊冪到色達與多位僧侶的大合照，雖然未見該陽光帥哥，但有網友猜測，該男子可能負責接待楊冪而認識。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：