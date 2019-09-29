巴黎時裝周：叛逆與優雅　黑白作旋律

ZADIG & VOLTAIRE春夏作代表着兩種獨特而和諧風格的融合，是品牌設計師Cecilia Bonstrom與名模Kate Moss的共鳴。早在Kate成為品牌代言人和簽約為品牌設計手袋系列之前，Cecilia構思新作時就聯想到Kate，因Kate與品牌均有著對搖滾樂熱愛的精神。

系列叛逆同時優雅，以永恒的黑、白兩色作主旋律，硬朗的皮革肩負重任，打造出型格的皮褸與皮褲，以至由皮革蝴蝶結組成的性感胸衣，還有野性豹紋上衣與窩釘短褲，均朋克味濃。與此同時浪漫的荷葉邊細節無處不在，點綴於毛衣、恤衫以及懸垂感的連身裙上，加上碎花與植物及蝴蝶印花，剛陽與柔美壁壘分明。至於標誌性西裝與復古味的牛仔單品仍然亮眼。另外，由Kate與Cecilia合作設計的"KATE"手袋在時裝騷上登場，手袋以七十年代別具一格的saddle bag（馬鞍手袋）為靈感，並注入現代元素，不難成為來季it bag。

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