曾執導過《狂野時速》(Fast and the Furious)的荷里活著名導演洛高漢(Rob Cohen)今年2月曾被女兒Valkyrie Weather指控性侵,原名Kyle Cohen的Valkyrie指年幼時被父親性侵。而最近又有一名28歲化名Jane的女子指控洛於2015年性侵她。

Jane受訪時表示洛當時邀請她在曼哈頓的雪茄吧傾合作拍劇集,當時洛已講自己的性生活,之後她感到頭暈昏倒,後來她醒來時已在他的酒店房內被他性侵犯。洛已透過律師否認Jane的指控。

現年70歲的洛高漢執導過多部賣座動作片,包括《狂野時速》、《3X反恐暴族》(xXx)、《盜墓迷城3 》(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)以及《李小龍傳》(Dragon: The Bruce Lee Story)等,近作為去年的《十級風劫》(The Hurricane Heist)。其中《盜》更邀得多位華人紅星包括李連杰、楊紫瓊以及黃秋生主演。