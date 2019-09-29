同元真兒做冷凍人　池昌旭新劇首播收視低開

韓國男星池昌旭的退伍復出作、tvN新劇《請融化我吧》昨晚接檔宋仲基主演的《阿斯達年代記》播出，首集講述在1999年韓國放送大獎中奪得綜藝節目導演獎的導演馬東燦（池昌旭飾），決定拍攝「冷凍人類項目」的節目，是記錄參加者冷凍24小時的節目，他更自薦做參加者之一。

因為需要有說服力的女參加者，所以最後就找來「無限實驗天國」的一等功臣、電視台兼職員工高美蘭（元真兒），雖然她初時拒絕，但馬東燦沒有放棄，並指計劃可以成功的話，可以幫到患不治之病的人，而高美蘭的弟弟因為有智力發育障礙，因為希望實驗能幫到弟弟，所以她最後便決定參加計劃。之後二人進入冷凍室，開始24小時的冷凍體驗，但在地球上知道冷凍秘密、唯一一個能讓二人解凍的黃博士，無故離開研究所，並發生了不明的爆炸事故，令本來要在24小時後解凍的二人，在事故中繼續沉睡。

而昨晚一集中，FT Island的主音李弘基、B1A4出身的BARO、蔡書珍和Tony都有客串，但首集收視成績麻麻，平均收視錄得2.5%，最高升至3.2%，比上周結局的《阿斯達》低超過一半。