水着放題！陳庭欣晒招牌蜜桃胸勁火辣

無綫咪神陳庭欣（Toby）趁住好天氣，相約一班好友包括王子涵、劉晨芝（Adrienne）、吳紫韻、衛志豪等，開船P同陽光玩遊戲，相當熱鬧！一眾女士都泳衣上陣大騷身材，更狂影靚相，身穿紅色三點式嘅Toby十分搶眼，盡晒33C招牌蜜桃胸及修長美腿。而Adrienne亦唔輸蝕，着上黑色一件頭開窿泳衣，喺遊艇上大擺甫士，十分誘人！

穿黑色泳裝的Adrienne說：「平時我得閒都會遊船河，因為好鍾意水上活動，同埋就嚟凍，冇得游喇！（同陳庭欣比身材邊個贏？）哈哈！佢贏啦，因為佢真係經常做運動，我依家都會每個星期操弗，所以我都要畀心機啲，不過我上圍可能大少少。」劉晨芝稱前一晚患上腸胃炎，嘔足十幾次，原本以為無緣游船河，不過起身後又冇事，故照去玩，但回家後又再度不舒，她說：「我腸胃好敏感，個個食都冇事，淨係得我唔舒服。」

另一邊廂，組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）亦罕有晒水着照，喺澳門異地大解放，着上白色泳衣大晒事業線，又喺泳池邊享受日光浴，認真歎到爆！

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