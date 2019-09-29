返大陸開工辛苦　郭羨妮掛住囡囡爆喊

藝人郭羨妮到葵涌出席兒童時裝周記者會。提到早前於內地拍攝《尋秦記》電影版，她表示相當辛苦：「啱啱開拍嘅時候可以着羽絨，後來嚟愈熱，着住戲服汗流浹背。」她透露上學期女兒大考，自己亦只可以透過視像和對方溫書。問到囡囡有否因掛念她而哭，她說：「唔止佢喊，我都喊咗出嚟。佢依家聽到我要做嘢就好驚，成日驚我唔返屋企瞓。」

整個暑假7歲女兒交由郭母照料，令郭羨妮覺得有所虧欠：「加上拍戲係太過體力透支，呢段時間我會休息，同埋主力陪吓個女。（今年佢冇得去旅行？）係，不過會補償佢。佢之前成績唔係咁好，唔值得獎勵，我返嚟心睇番佢成績就進步。」她希望日後工作安排希望遷就到家庭生活。

講到她放售將軍澳單位，舉家搬到九龍居住，全因方便女兒上學：「以前喺將軍澳住，佢要凌晨5點就起身，趁隧道未塞車就返學，返學放學來回3個鐘，搬咗出嚟之後只要15分鐘就到學校。搬一搬真係使咗好多錢，依家要努力工作，我覺得自己為佢要做嘅都做晒。」

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