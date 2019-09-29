個鼻咁樣嘅！鄭爽再惹整容疑雲

90後小花」內地女星鄭爽出道初期憑處女作《一起來看流星雨》一炮而紅，成名後亦不改其率直性格，她於2013年出席內地劇集《古劍奇譚》記者會時，自爆為「想改變一下」而整容，雖然此舉動獲粉絲大讚勇敢，但自此經常因容貌稍有改變而被指「再進化」，因而深陷整容風波。直至早前網上流出她與粉絲的合照，有網民指她臉部線條自然，猶如變回出道初期的樣貌，即傳出已「卸貨」取出假鼻子及下巴。

不過近日她出席巴黎參加時裝周的近照曝光，見她以黑色西裝外套配搭粉色高領上衣，並將長髮收在衣領之內，看似換上一頭短髮，即散發中性魅力。照片隨即引起網民關注，事關從其中一個側面畫面可見，她的鼻樑非常凸出，加上鼻頭略顯過尖，即被指「鼻子的高度和臉型不搭」，更被形容為「將直角三角形放在臉上」，惹上再度整容之嫌，但亦有粉絲為偶像護航，指只是化妝及光線所致，才出現錯覺。

另外，藝人李亞男亦有現身巴黎時裝周，見她以鮮藍色荷葉邊連身裙上陣，盡顥高貴氣質。

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