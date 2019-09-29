姚子羚赤腳追小巴　跑足幾條街

藝人姚子羚前日到西貢拍攝無綫新劇《大步走》，她表示在這套講述跑步的劇集中，自己由初學者演起，因此有很多訓練戲份，很多場戲都要勁跑，反而真正跑步高手陳山聰及胡諾言跑得較少，講到暫時最難忘的一場戲，她透露是要赤腳追小巴：「我喺西貢跑咗幾條街，跑跑吓仲除埋鞋！（辛唔辛苦？）開工時間長啲，因為條條線都關我事，體能最甘嗰啲未拍，依家最辛苦係天氣好熱驚溶妝，有時拍成日，中間要返屋企轉妝，仲有係好曬，我皮膚都黑咗曬咗個Sport Bra印。」

講到好姊妹李施嬅被問到感情事時，笑言想子羚及胡定欣有好着落，對此子羚說：「我哋都好隨緣，如果姊妹有當然戥佢哋開心，但就好少傾㗎喇！（仲有冇互相介紹好男仔？）冇啦！都冇咩識到新朋友，我依家開工好忙去廁所都唔夠時間呀！」她直言幾位「胡說八道」姊妹又正計劃旅行，但時間愈來愈難夾。

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