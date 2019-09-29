大懵女友！黃智雯享受曖昧　預告隨時結婚

無綫花旦黃智雯在劇集《街坊財爺》中與黎諾懿首次合作兼飾演一對極速打得火熱的情侶，她坦言最初也有點擔心，但合作後發現諾懿好懂得照顧拍檔，令她好自在及信任，拍攝談場戲也會溝通，讓效果更浪漫。黃智雯愛煲韓國愛情劇，認為拍拖最甜的時刻往往是曖昧時候，拍《街》時也有勾起回憶，她笑說：「幾享受曖昧時間，係最Sweet，初戀都好少女㗎，會做啲手作仔相簿送畀對方。」

智雯與有米男友詹文天拍拖多年，感情穩定，但她也認為要為對方製造驚喜，為愛情保鮮，她說：「雙方都要付出，依家唔係講物質，係講心思，好似對方講過嘅會記住佢鍾意啲乜，但係我都係一個大懵女友，好多時買畀佢啲禮物都唔啱size，咁佢又冇投訴嘅，知我心意，不過都冇得改進，我係有少少烏龍、有啲神經質，哈哈。」

不時傳婚訊的智雯對於結婚，認為只差一個時機，但雙方也認定了對方、給對方信心，不怕日久生變，她說：「我隨時都可以，但係要搵個timing，但係timing係幾時就唔知，最重要係雙方都有默契，明白大家諗法，呢方面大家好一致。」

智雯未願意出嫁莫非是要挑戰獎項？例如無綫「視后」？她說：「依家反而唔會諗個目的地，接到角色係會豐富佢，令佢有層似，想自己去到另一個層次。」智雯原來剛到法國進修演藝課程半個月完成夢想，她說：「自己一鼓作氣就去，當自己係一張白紙，經歷咗好多，依家仲消化緊，希望遲啲喺工作上用到。」

化妝：Phoebe Yung

服裝：portspure

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。