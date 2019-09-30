龔慈恩管接管送　林愷鈴買外賣晒長腿被𥄫

藝人龔慈恩的19歲女兒林愷鈴（Ashley）樣子標致，身材高挑，年前入行已備受網民關注，大讚她有仙氣！除被指是「最索星二代」外，未嘗戀愛滋味的她又被宅男捧為「純情星二代」，難怪她早前與已婚導演傳出緋聞後，緊張媽咪龔慈恩全天候監管女兒，Mark到實禁絕異性埋愛女身，日前女兒工作後，她更管接管送「挾持」返歸。

早前承認與老公林煒因長期分隔兩地導致離婚收場的龔慈恩，全副精神放在一對子女身上。日前晚上約7時，她親自驅車前往金鐘，接載剛完成工作的女兒，直駛返回將軍澳寓所後，便雙雙到附近食肆買外賣，兩女等外賣時更有傾有講，可見感情甚佳。及後她們各自拿着一袋外賣打算再到超市購物，穿上短褲大騷一雙修長美腿的Ashley，沿途引來不少男途人喪𥄫，龔慈恩為免女兒尷尬，即吩咐囡囡先行上車等待，她則與家傭掃貨後再會合女兒齊齊返歸。

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