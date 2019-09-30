哭着過不如笑着過！林子博心藥護妻戰病魔

何必偏偏選中我？林子博和髮妻Shirley恩愛十六年，無風無雨，安分守己，上天卻給他們開玩笑，平滑肌肉瘤（腹腔）第四期，擴散至淋巴、肺部及胰臟，機率是一萬人才會有一個，Shirley就是被選中的一個。

48歲的林子博大半生都在光影游走，由踏入廣播道的亞視，到成為無綫娛樂新聞台主持，雖非經常在娛樂版出現的人氣明星，但親子新聞總少不了他這個好爸爸。身為家中唯一經濟支柱的他，日前接大信封，不獲無綫續約，前路茫茫。

默默經營幸福家庭

十六年前還是窮小子，單親家庭長大，不相信婚姻，直至遇到她。邂逅、拍拖、結婚，只是三個月內的事，求婚沒有鑽石戒指，窮得只有一顆不變心，她不加細想，認定了。公一份，婆一份，像你我他默默經營快樂幸福家庭，不是大富大貴，起碼溫飽無憂，一家四口，齊齊整整，滿載溫馨，長女林詠渝更有着父親的演藝因子，小時當童星，現在14歲亭亭玉立，還有一身好舞功，一段跳K-POP的短片廣為瘋傳，驚為天人。

過着幸福的小日子，Shirley突然要跟病魔對抗，全家手足無措，由於是罕見個案，藥費是天文數字，看着太太因化療要承受脫髮、皮膚潰爛等痛楚，心痛無言的林子博，仍爭分奪秒照顧太太的起居飲食，體力上的消耗，意志上的消磨，還要輔導子女和太太的情緒，怎一個愁字了得？

靜待奇迹降臨

獅子山下，人人都有一個故事。林子博一家，演繹齊上齊落的精神，正負一線間，與其哭着過，不如笑着過，默默等待奇迹悄然而至。三十年的星途，絕不是一帆風順，呼風喚雨，惟他肯定的，人生最大的成就，就是娶得賢妻Shirley，他鼓勵太太：「將來子女嫁娶，金器你選，我埋單；將來兒孫滿堂，你去做飯，我弄孫。將來每一個畫面，我都很需要你在我的身邊！」

在林子博身上，看到的，不獨是咬着牙關過日子，更看到對太太未忘初心。人若然忘記了愛，為權力名利跟時間比賽，愛情的初心悄然消逝。不言不語，也可以溫柔，一個擁抱，一個眼神，已是沉默的承諾，事多了，累了，心情壞了，不同的藉口，把原始的關懷一一擱下，久而久之，感情無色無味，生疏猜疑，點滴而成。

童話愛情極罕有

看Shirley的近照，雖然頭髮沒了，但笑意盈盈，依偎在林子博懷中，怎看也是幸福小女人的模樣，就知道即使承受萬般痛，還有丈夫無私的愛和關懷，勝過靈丹妙藥。相信她病得甜，也病得快樂，丈夫的心藥定能令她戰勝病魔， 更堅信她為十六年前嫁他的決定，深感自豪。

共患難見真情，情深如許有幾人，林子博和Shirley這對教人安慰的，是原來世界還有童話，或許看得太多勢利的愛情故事，拍拖前的資產審查、婚內出軌偷食、分後爭身家，五花八門的私欲計算，那愛情原本應有的有粥食粥、有飯食飯的同甘共苦，反而變得罕有。

天變地變情不變，對林子博來說，所有的光環都是假，除了Shirley。有你有我有情，一輩子，那麼長，都給你，牽着手，穿過喜和悲，跨過生和死，笑看風雲變。

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